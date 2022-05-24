ثابتون على موقفنا.. الديمقراطي: ريبر أحمد مرشحنا لرئاسة الجمهورية

2022/05/24 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان ريبر أحمد هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي البرلمانية النائبة ڤيان دخيل في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الحزب ثابت على موقفه من منصب رئيس الجمهورية ومرشحه ريبر أحمد لهذا المنصب”.وأضافت دخيل اننا “ماضون مع شركائنا وحلفائنا بهذا الاتجاه […]

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الديمقراطي: ريبر أحمد مرشحنا لرئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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