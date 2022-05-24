احصائية رسمية: اكثر من 2280 فندقا في العراق واربيل الأولى بفنادق “خمس نجوم”

2022/05/24 | 14:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الثلاثاء، عن زيادة أعداد الفنادق في العراق خلال عام 2019 لتصل الى اكثر من 2280 فندقا، مبيناً أن اربيل حصلت على المرتبة الاولى في أعداد الفنادق فئة خمس نجوم.

وذكر الجهاز في تقرير احصائي، ان “عدد الفنادق ومجمعات الإيواء السياحي في كافة المحافظات بما فيها اقليم كوردستان بلغ 2282 مرفقا سياحيا لسنة 2019، بنسبة زيادة بلغت 37% مقارنة بسنة 2018 التي بلغت فيها المجمعات السياحية 1666 مرفقا سياحيا”.

وأضاف، أن “محافظة كربلاء احتلت المرتبة الأولى في أعداد الفنادق وبنسبة 29%، تليها اربيل عاصمة اقليم كوردستان بنسبة 20.9%، تليها العاصمة بغداد بنسبة 16.3% ثم محافظة السليمانية بنسبة 12%، تلتها محافظة النجف بنسبة 10.9%”.

وأضاف، أن “الفنادق الممتازة فئة خمس نجوم شكلت نسبة 1.6% فقط تركزت في محافظة اربيل بـ11 فندقا تليها السليمانية بـ9 فنادق وبغداد 7 فنادق ودهوك 4 فنادق”.

وتابع، أن “فنادق الدرجة الأولى فئة أربع نجوم شكلت نسبة 5.5% من مجمعات السياحة فيما شكلت فنادق الدرجة الثانية ثلاث نجوم نسبة 17.9%، فيما شكلت الدرجة الثالثة فئة نجمتين نسبة 19.8 %، في حين شكلت فنادق الدرجة الرابعة فئة نجمة واحدة نسبة 24%، اما فنادق الدرجة الخامسة (شعبي) شكلت نسبة 31.2% من اجمالي عدد الفنادق”.

واشار الى ان “عدد نزلاء الفنادق والايواء السياحي بلغ 13 ألفا و 992 نزيلا وبنسبة زيادة مقدارها 129.5% عن عام 2018″، مبينا أن “بغداد احتلت المرتبة الاولى في اعداد النزلاء وبنسبة 32.2%، تليها كربلاء بنسبة 30.9%، تليها اربيل بنسبة 14.1%، تليها السليمانية بنسبة 10.4%، تليها النجف بنسبة 8.5%”.

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