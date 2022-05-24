 نائب تحذر: البطالة تصل الى نقطة حرجة هي الاخطر بعد 2003

2022/05/24 | 14:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت عضو مجلس النواب نورس العيسى، الثلاثاء، من أن البطالة في العراق وصلت الى نقطة حرجة هي الاخطر بعد 2003.

وقالت العيسى ان” البطالة في العراق ملف مهم يجب الانتباه له لان تداعياته خطيرة في اتجاهات مختلفة ومنها الأمنية”، مبينة انه “وفق التقارير الحكومية بانه البطالة وصلت الى نقطة حرجة هي الاخطر بعد 2003 خاصة في ظل عدم احياء المصانع وبقية القطاعات الاخرى التي تجذب مئات الالاف من العاملين”.

واضافت العيسى،ان “البطالة تقود للفقر والاخير بلغت مستويات نحو 35% بشكل عام وتصل الى اكثر من 50% في المناطق المحررة المتضررة من الإرهاب”، مؤكدة أن “النسب تثير القلق وتستدعي جهود من اجل فتح ابواب اخرى اللعمل وليس الاعتماد على المؤسسات الحكومية في التعيين”.

واشارت الى ان “3 اخطاء حكومية مستمرة في التعاطي مع ملف البطالة هي عدم تنشيط القطاعات الخاصة وخلق فرص استثمارية ودفع وتيرة الصناعة للامام وبلورة حلول كنح قروض للشباب لفتح مصادر رزق”، مشيرة الى أن “ملف البطالة قنبلة قد تنفجر في اي لحظة لان الاعداد كبيرة للغاية”.

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