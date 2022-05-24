اخماد حريق اندلع داخل بناية بمنطقة الشعب في بغداد (صور)

2022/05/24 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق اندلع داخل بناية بمنطقة الشعب في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في مركز الشعب تمكنت من إخلاء النزلاء من داخل البناية ونقلهم إلى مكان آمن ومن ثم إخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية ".

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