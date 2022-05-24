القوة الجوية يشكو علي حصني لدى القضاء (وثيقة)

2022/05/24 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ تقدم نادي القوة الجوية الرياضي، بشكوى ضد اللاعب علي حصني لدى القضاء.وبدأ النادي بالإجراءات القانونية بمتابعة مسؤول القسم القانوني علي البديري، وذلك باقامة شكوى جزائية ضد اللاعب تم تحريكها اليوم وهنالك شكاوى اخرى سوف يتم تحريكها امام جهات اخرى مختصة.وكان حضني قد تحدث لوسائل الاعلام عن كواليس خروجه من نادي القوة […]

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