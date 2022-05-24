 الحراك الشعبي: الامارات تدعم الإقليم السني وسنعقد مؤتمرين لمواجهته

2022/05/24 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف المتحدث باسم الحراك الشعبي في الانبار ضاري الدليمي, الثلاثاء , عن عقد مؤتمرين في الموصل والانبار للتصدي لنهج وسلوك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القمعي, مؤكدا ان الحراك الشعبي يقف بكل قوة ضد مشروع إقامة الإقليم السني المدعوم من الامارات.وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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