نتائج ملموسة لمحادثات بايدن ومودي

2022/05/24 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الهند إن رئيس وزرائها ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن توصلا إلى «نتائج ملموسة» الثلاثاء في محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والدفاعية بين البلدين، على الرغم من امتناع مودي عن التنديد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويزور الزعيمان طوكيو لحضور اجتماع الدول الأعضاء في مجموعة الحوار الأمني الرباعي: الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، والهند هي الوحيدة التي لم تندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضمن دول المجموعة رغم ضغوط الولايات المتحدة عليها.

وقال أريندام باجشي المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر: «ناقشا سبل تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين شعبي البلدين».

وأضاف: «اختُتمت (المحادثات) بنتائج ملموسة تضاف إلى عمق وزخم الشراكة الثنائية».

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن ندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماعه مع مودي، لكن لم يرد أن رئيس الوزراء الهندي فعل المثل.



ووافق مودي على تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وظلت روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند على مدى عقود، وتشعر نيودلهي بقلق من تنامي العلاقات بين روسيا والصين التي توجد بينها وبين الهند خلافات حادة على الحدود.

ودعت الهند إلى إنهاء العنف في أوكرانيا.

وعرضت الولايات المتحدة بيع مزيد من العتاد العسكري والنفط إلى الهند في محاولة لإبعادها عن روسيا.

وقال البيت الأبيض إن الهند ستنضم إلى القوات العسكرية المشتركة التي تدعمها الولايات المتحدة في البحرين كعضو منتسب.



وتشمل هذه الشراكة البحرية 34 دولة عضواً من أنحاء العالم، ليس من ضمنها الصين.

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