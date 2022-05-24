النفط ينخفض دولاراً في الصين بفعل مخاوف الركود وقيود مكافحة كوفيد-19

2022/05/24 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع النفط بنحو دولار الثلاثاء، بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة «كوفيد-19» في الصين، الأمر الذي فاق تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وخفضت بنوك استثمارية منها «يو.بي.إس» و«جولدمان ساكس» توقعاتها لنمو الصين في 2022.



في الوقت نفسه قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع حدوث ركود في الاقتصادات الكبيرة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 112.86 دولار للبرميل.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 72 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس كورونا، في حين ترفع شنغهاي إجراءات الإغلاق المطولة في غضون أيام.

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ بلغ خام برنت 139 دولاراً للبرميل في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد الصراع الروسي – الأوكراني الذي عزز مخاوف بشأن الإمدادات.

(رويترز)

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