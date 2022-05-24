زيلينسكي يبدي استعداد أوكرانيا لتبادل الأسرى مع روسيا ولو غداً

2022/05/24 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استعداد كييف، لتبادل الأسرى مع روسيا «ولو غداً»، ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من أمس الاثنين: «تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية، يعتمد على دعم العديد من الدول».

وأضاف: «من المهم الضغط سياسياً على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس».

وقال زيلينسكي: «لسنا في حاجة إلى الجنود الروس، نحن فقط بحاجة إلى جنودنا نحن مستعدون للتبادل ولو غداً».



وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و«العديد من البلدان» في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.



وقال: إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا، ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

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