ناصر الخليفي لـCNN: الكثير من التغييرات ستحدث بنهاية الأسبوع.. وأنا المسؤول الأول عنها

2022/05/24 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت أماندا ديفيز مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي قال إن النادي سيعلن عن التغييرات بحلول نهاية الأسبوع.كانت الشائعات تدور حول أنهم سيعينون مدرباً جديداً في مكان المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو.

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