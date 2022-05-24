شاهد بالفيديو.. هكذا قتـ.ـلت إسرائيل عقل ايران المدبر

2022/05/24 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WDMdhWwxU54

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