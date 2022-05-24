2022/05/24 | 15:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. داعش يهاجم كركوك | استشهاد 6 مزارعين وحرق حاصدة و 3 عجلات في ناحية تازة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W8hz3qMAmdo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. داعش يهاجم كركوك | استشهاد 6 مزارعين وحرق حاصدة و 3 عجلات في ناحية تازة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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