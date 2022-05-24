قطع الماء عن أهالي قضاء سوق الشيوخ لمدة ثلاثة أيام

2022/05/24 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مركز ماء سوق الشيوخ اليوم الثلاثاء، عن قطع ا لماء لمدة ثلاثة ايام كم اجل صيانة الضرر الحاصل بالخط الناقل الرئيسي للماء.

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