صفحة من خواطر سجنية إيرانية - عادل حبه

2022/05/24 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه في عام 1970، لم يبق من فترة محكوميتي البالغة سبع سنوات سوى سنة واحدة قضيت ست سنوات منها مع رفاقي في سجن قصر- طهران.



وقد أنهى الرفاق العراقيون مدد محكوميتهم التي تراوحت بين سنتين وأربع وخمس سنوات وأطلق سراحهم، حيث جرى تسليم كاظم المالكي ومحمد الحمداني إلى السلطات العراقية عبر معبر الشلامجة في البصرة لكونهما يحملان الجنسية العراقية، في حين أطلق سراح محمد علي سيادت ومحمد حسن عيدان وسعيد المسعودي، إذ ......





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