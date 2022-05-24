اللجنة المالية توجه دعوة لأعضاء مجلس النواب بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ

2022/05/24 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

وجهت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، دعوة لأعضاء مجلس النواب بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان "اللجنة تواصل اجتماعاتها لاستكمال نقاشات مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تمت القرءة الأولى له"، داعياً "أعضاء مجلس النواب إلى المناقشة خلال الحوارات بشأن مقترح القانون".

وأضاف ان "اللجنة المالية تحملت مسؤولياتها الوطنية والشرعية والأخلاقية أمام أبناء الشعب لتشريع مقترح القانون لتخفيف الاعباء عن المواطن والمسؤوليات التي تلقى على عاتقه جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائي وتلبية حاجة العراق من الكهرباء التي تخدم بشكل مباشر قطاعات كبيرة من الشعب".

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