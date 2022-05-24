بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع المغربي نصير مزراوي حتى عام 2026

2022/05/24 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب المغربي نصير مزراوي حتى عام 2026، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وذكر النادي البافاري أنه "تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بصفقة انتقال مجاني".

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