أنقرة: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

2022/05/24 | 15:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة آخرين في منطقة عملية "قفل-المخلب" في شمال العراق.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع، قُتل الجنود الأتراك في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني.



وأكد البيان نقل الجنود المصابين إلى المستشفى.

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وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية " قفل-المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.

غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في ابريل الماضي

وقد أعلنت الاستخبارات التركية أمس الاثنين "تحييد" عنصر تابع لحزب العمال الكردستاني في مدينة الموصل العراقية، مضيفةً أنه كان "قيادياً" في الحزب.

هذا وقُتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين، بقصف طائرات مسيرة استهدف صباح السبت الماضي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونسب إلى تركيا.

وغالباً ما تقصف أنقرة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

تنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في العراق (أرشيفية)

ومنتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا، التي تملك منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.



وتأتي العملية التي أطلق عليها "قفل-المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.

وقد استدعت بغداد في نيسان/ابريل السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، للاحتجاج على العملية.

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