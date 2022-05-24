نائب: 80% من معامل العراق تحولت الى

2022/05/24 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت عضو لجنة التجارة والصناعة النيابية النائب نورس العيسى، اليوم الثلاثاء، بان 80% من معامل العراق تحولت الى خردة حديدة.

وقالت العيسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "واقع الصناعة في العراق مؤلمة للغاية خاصة مع اغلاق الالاف منها سنوات طويلة ما حول مكائن 80% منها الى اشبه بخردة حديد"، لافتةً الى أن "من 200-300 الف عراقي فقدوا مصادر رزقهم بانتكاسة الصناعة العراقية".

واضافت ان "3 اسباب قادت الى كارثة الصناعة في العراق هي اهمال متراكم من قبل الحكومات المتعاقبة يرافقه اجندة دولية وحتى اقليمية لإجهاض اي محاولة لأنعاش الصناعة وابقاء الاسواق رهينة ما تنتجه شركات وصناعات الدول الاخرى بالاضافة الى غياب التخطيط الاستراتيجي في جعل الصناعة مورد لخزينة البلاد كما يحدث في بقية البلدان".

واشارت الى ان "95% من احتياجات العراق الصناعية تستورد من الخارج وهي نسبة كبيرة جدا تكون رهينة المضاربات والتأثرات في اي احداث دولية او اقليمية لان الاسواق تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد دون وجود اي بدائل وهذا خطا استراتيجي يجب الانتباه له"، مؤكدةً بان "وفرة المالية بسبب ارتفاع اسعار النفط تحتم اعتماد خارطة طريق لانقاذ المعامل والمصانع واعادة الانتاج وخلق شراكة مع القطاع الخاص في بلورة مشاريع قادرة على الاستجابة لاحتياجات الاسواق العراقية".

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