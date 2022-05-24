إسبانيا: إجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو يضم فنلندا والسويد

2022/05/24 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، متحدثاً في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس، إن فنلندا والسويد ستشاركان باجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو، في يونيو بمدريد.

ورداً على سؤال، بشأن ما إذا كانت فنلندا والسويد ستحضران القمة في مدريد، قال رئيس الوزراء “نعم بالطبع”.

ووفقا له، “تتلخص الإرادة السياسية للحلفاء في الترحيب بهاتين الدولتين في صفوف الحلف، وإن بلاده تخطط لتسريع العملية البرلمانية المتعلقة بالموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو”.

وأضاف سانشيز “أعتقد أن هذه الخطوة ستكون مهمة، ليس فقط لحلف الناتو وحسب، بل ولإستقرار الإتحاد الأوربي”.

وستعقد قمة الناتو المقبلة في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في مدريد، وسيتبنى المشاركون فيها مفهوماً استراتيجياً جديداً للحلف، وسينظرون في تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.

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