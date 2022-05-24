2022/05/24 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت حركة امتداد آخر التطورات بشأن التحقيق بشبهات الفساد، فيما اكدت ان الانسحابات من الحركة تعد حالة صحية.وقال القيادي في حركة امتداد قيس الخفاجي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “حركة امتداد هي حركة ذات طابع ديمقراطي وثوري انشأت جراء ثورة تشرين”، مبيناً ان “جميع الحركات السياسية في بدايتها الاولى تحدث فيها […]

ظهرت المقالة الانسحابات حالة صحية..



امتداد تكشف تفاصيل عن التحقيق بشبهات الفساد أولاً على ايرث نيوز.

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