2022/05/24 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث انتقال العدوى بالفعل من ملامسة الجلد مع الجلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تؤكد إمكانية منع تفشي جدري القرود) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تؤكد إمكانية منع تفشي جدري القرود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).