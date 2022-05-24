إردوغان وشمال سوريا.. تلويح بعملية خامسة وترقب يقابله

2022/05/24 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين، تلويحه بشن عملية عسكرية خامسة على طول الحدود الشمالية في سوريا، ورغم أن هذا الموقف ليس جديدا، إلا أنه يختلف عن السابق، من زاوية الظروف السائدة في المنطقة هناك من جهة، والظرف الدولي المعقّد من جهة أخرى.

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