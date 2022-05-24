العالم العراقي رياض الدباغ يناقش في مؤتمر دولي ببريطانيا آثار كورونا على المناخ والبيئة

2022/05/24 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان تحدث الدكتور رياض حامد الدباغ رئيس أكاديمية مانجستر في ندوة الخبراء رقم 103 والتي نظمها الاتحاد الدولي للطاقة المتجددة في مدينة برايتون البريطانية للفترة من 22-27 يونيو ، عن العلاقات الاشكالية بين جائحة كورونا في خلال العامين المنصرمين والتأثيرات المناخية والبيئية، وقال العالم العراقي المقيم في الامارات رياض الدباغ في الندوة التي شارك […]

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