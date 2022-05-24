قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق معا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

2022/05/24 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز “تو-95 أم أس” و”خون-6 كا” قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز “تو-95 أم أس” و”خون-6 كا” قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر روسيا اليوم

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