2022/05/24 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مطلوبين بينهم سوري الجنسية ومصادرت عدد من الأسلحة في عدد من مناطق مدينة العمارة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 97 القت القبض على شخص سوري الجنسية في ناحية العزير لا يحمل فيزا او اقامة في العراق ".واضافت ان "قوة مشتركة من الفوج الثاني لواء المشاة 97 وقوة من مركز شرطة الخير القت القبض على متهم وفق المادة (413) وضبط عدد من الأسلحة غير مرخصة".

واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين بينهم سوري في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين بينهم سوري في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).