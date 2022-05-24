مشهد مهيب..شاهد لحظة

2022/05/24 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع المواطن الكويتي محمد العوضي أن يرصد لحظة "إجتياح" العاصفة الترابية للبلاد من قلب مدينة الكويت، وبالتحديد من منطقة المرقاب.

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