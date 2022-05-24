تحليل: لماذا تعرقل تركيا خطط فنلندا والسويد بالانضمام للناتو؟

2022/05/24 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقط عندما بدا أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان وشيكًا، فاجأت تركيا حلفاءها بعرقلة الأعمال.

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