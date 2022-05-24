اللجنة المالية تقرر استضافة وزير المالية بشأن قانون الدعم الطارئ

2022/05/24 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي وحضور اعضائها يوم الثلاثاء 24/5/2022، اجتماعا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد قراءته قراءة اولى في مجلس النواب، وتشكيل لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارت والدوائر التابعة لها، فيما قررت استضافة وزير المالية بهذا الشأن.وبحثت اللجنة اكمال نقاشات مقترح القانون بعد القراءة الاولى في المجلس وتحمل […]

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