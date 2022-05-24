تراجع العملة التركية إلى 16 ليرة لكل دولار لأول مرة منذ بداية 2022

2022/05/24 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملاتها اليومية ، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 5 أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.

وأشارت “بلومبيرج”، إلى تراجع الليرة بنسبة 8 اعشار بالمئة إلى حوالي 16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر 2021، يأتي ذلك في حين ارتفع التضخم في تركيا خلال ابريل بنسبة 70 بالمئة سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف للمركزي التركي وهو 14 بالمئة سنويا.

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