“مفاوضات سرية”.. جولة شرق أوسيطية لـ”جو بايدن” تتضمن التقارب بين السعودية وإسرائيل

2022/05/24 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف موقع “إكسيوس” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات سرية تجريها واشنطن ما بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر، تمهيداً لزيارة إقليمية للرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل الرياض، لكسر التوتر بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتتضمن أيضا عقد قمم إقليمية تشمل دول عدّة بينها العراق.

ونقل التقرير الأمريكي الذي تلقته وكالة خبر برس (واخ) عن خمسة مصادر أمريكية واسرائيلية، قولها إن إدارة بايدن تتوسط بهدوء بين السعودية وإسرائيل ومصر، في إطار جهود إذا تكلّلت بالنجاح، قد تكون الخطوة الأولى على طريق التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

وأشارت المصادر الخمسة إلى أن الإتفاق المحتمل، يتضمن استكمال نقل جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، من تحت السيادة المصرية الى السيادة السعودية، وهي خطوة إذا نجحت ستشكل انجازاً مهما في السياسة الخارجية لإدارة بايدن.

ونقل التقرير عن المصادر قولها أن الاتفاقية لم تكتمل، وان والمفاوضات الحساسة جارية.



مشيرة الى ان البيت الابيض يأمل بالتوصل الى اتفاق قبل زيارة بايدن المتوقعة الى الشرق الأوسط نهاية حزيران/ يونيو المقبل، والتي قد تشمل محطة في السعودية.

ولفت التقرير إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تتحكمان بمداخل مضيق تيران، البحري الاستراتيجي الذي يقود إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل، حيث يقول المسؤولون السعوديون والمصريون أن الرياض منحت القاهرة السيطرة على الجزيرتين في العام 1950، والجزيرتان منزوعتا السلاح في إطار تفاهمات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة بالعام 1979.

وبحسب المصادر فإن ادارة بايدن تأمل من خلال وضع اللمسات النهائية على مثل هذا الترتيب، بناء الثقة بين الطرفين وخلق انفتاح على علاقات دافئة بين اسرائيل والسعودية، وهو ما سيشكل الإنجاز الأكثر أهمية للسياسة الخارجية الامريكية في الشرق الأوسط منذ التوصل الى اتفاقات إبراهيم قبل عامين، والتي تمت بوساطة من جانب إدارة دونالد ترامب وقادت الى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب.

وتابع التقرير أن السعودية سبق لها أن أيّدت اتفاقيات ابراهيم، لكنها اعتبرت وقتها أنها لن تقوم بالتطبيع مع اسرائيل ما لم يكن هناك تقدم حقيقي في السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

واشار التقرير الى انه برغم الاحتجاجات من جانب عموم المصريين حول تيران وصنافير، إلا أن البرلمان المصري أيد في حزيران/ يونيو العام 2017 ثم المحكمة العليا في آذار/ مارس العام 2018، صفقة نقل السيادة من مصر الى السعودية.

اما إسرائيل فقد أعطت موافقتها مبدئياً على اعادة الجزر الى السيادة السعودية، بانتظار تسوية مواقف الدول المعنية من وجود قوة المراقبة المتعددة الجنسيات في الجزيرتين، حيث أن السعودية أعطت موافقتها على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح والتزمت بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، إلا أنها تريد إنهاء وجود المراقبين، فيما طالب الإسرائيليون في المقابل ترتيبات أمنية بديلة تحقق النتائج نفسها وإن تتخذ السعودية خطوات معينة في إطار جهود أشمل للتوصل إلى اتفاق حيال قضايا عدّة.

واضاف التقرير ان منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك هو الشخصية الرئيسة في إدارة بايدن التي تقود جهود الوساطة الحالية.

ومن بين ما طالبت به اسرائيل هو أن تقوم السعودية بتوسيع مجالات عبور شركات الطيران الإسرائيلية للأجواء السعودية، بما يختصر أمام الرحلات الجوية الى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير، كما يطالب الإسرائيليون بالسماح برحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية لنقل المسلمين في إسرائيل الساعين لأداء فريضة الحج.

وختم التقرير بالتذكير بأن الرئيس الامريكي يخطط للذهاب الى السعودية كجزء من جولة مقبلة في الشرق الأوسط، وإنه إذا تحققت الزيارة الى السعودية، فستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها مع محمد بن سلمان.

ونقل عن مصادر عربية أن الجولة ستشمل لقاءات قمة مع قادة السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر والاردن إضافة للعراق.

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