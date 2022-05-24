لجنة برلمانية تقرر استضافة وزير المالية

2022/05/24 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، استضافة وزير المالية علي علاوي بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

يتبع..

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