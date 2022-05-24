بالفيديو. داعش يعدم الابقار بعد البشر في ديالى

2022/05/24 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وثق اهالي قرية الاصلاح في ديالى من خلال فيديو اعداد داعش حظيرة ابقار بعد اعدام اصحابها رميا في بالرصاص في مجزرة دامية مسا يوم امس في رسالة تحمل معاني التطرف الذي يغزو عقول هولاء الإرهابيين.

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