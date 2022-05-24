الاعرجي يطالب المجتمع الدولي بالغاء مخيم الهول

2022/05/24 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وفدا من البرلمان الأوربي، يمثل لجنة الأمن والدفاع، برئاسة ناتالي لويزو، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، فيليه فاريولا، فيما طالب المجتمع الدولي بالغاء مخيم الهول.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “شهد اللقاء، استعراض أبرز الموضوعات التي تخص الأمن والتنسيق […]

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