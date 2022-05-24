كولونيل أمريكي متقاعد: إن فعل الروس الآتي ستكون

2022/05/24 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل العسكري في CNN، الكولونيل المتقاعد سيدريك لايتون، سبب استهداف القوات الروسية للبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا بمنطقة دنيبرو.

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