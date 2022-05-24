هل تأثر العواصف الترابية على الطائرات الهابطة في المطارات العراقية والعابرة لسمائها؟

2022/05/24 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تأثير العواصف الترابية يقتصر على الطائرات التي تهبط في المطارات فقط، ولاتؤثر على الطائرات العابرة لسماء العراق كونها تطير على ارتفاع 30 الف قدم.

وقال مدير عام الشركة نزار الزيادي، ان “الطائرات العابرة للاجواء العراقية لا تتأثر بالعواصف الترابية”، مبينا ان “ارتفاع الطائرات يكون فوق 30 ألف قدم ويعتبر المعدل اعلى من ارتفاع العواصف”.

واضاف، “اما الطائرات الهابطة في المطارات العراقية تتأثر وتنقص اعدادها بفعل العواصف الترابية، بسبب اغلاق المطارات لفترات طويلة وتأجيل بعض الرحلات”.

وكان مطار بغداد الدول قد اعلان عن إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار يوم أمس الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.

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