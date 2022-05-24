الليرة اللبنانية تنهار بشكل قياسي أمام الدولار

2022/05/24 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، حيث أنها حطمت الرقم القياسي الذي حققته في وقت سابق.

وشهد لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية بشكل "قياسي"، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 34000 و34100 ليرة لبنانية.

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