2022/05/24 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي وزير الموارد المائية ——————- التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية، المهندس مهدي رشيد الحمداني.وبحث الأعرجي مع الحمداني، التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الموارد المائية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الأعمال التي تقوم بها الوزارة في عموم […]

ظهرت المقالة ملفات مهمة على طاولة مستشارية الامن القومي والموارد المائية أولاً على ايرث نيوز.

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