2022/05/24 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد نقص فيتامين B12 "خبيثا"، باعتبار أن

أعراضه تظهر بطرق خفية في كثير من

الأحيان.

ويؤدي فيتامين B12 العديد من الوظائف

الهامة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على

صحة الجهاز العصبي.

ويمكن أن يؤدي النقص ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراض شائعة لنقص فيتامين B12 أحدها أكثر وضوحا في الصباح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراض شائعة لنقص فيتامين B12 أحدها أكثر وضوحا في الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).