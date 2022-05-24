العراق يطالب بإلغاء مخيم الهول ويوجه دعوة لدول العالم

2022/05/24 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء مخيم

الهول، فيما دعا الدول إلى سحب رعايها

من المخيم الذي يشكل خطراً حقيقياً على

المنطقة والعالم.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكالة

ن

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