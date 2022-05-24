توقف النظام.. المرور تصدر توضحياً حول السنويات ولوحات السيارات

2022/05/24 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور توجه مواقع التسجيل (المشروع

الوطني) بأن يقتصر عملها يومي الاربعاء

والخميس على استقبال المواطنين

وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات

المرورية

المرور: نظام العمل للمشروع الوطني

لتسجيل المركبات سي

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