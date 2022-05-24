ضبط (6) حاويات تحتوي مواد مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/05/24 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط (6) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط […]

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