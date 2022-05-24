توجيه من المرور يتعلق بتسليم اللوحات المنجزة والسنويات

2022/05/24 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توجيهاً يتعلق بتسليم اللوحات المنجزة والسنويات.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "وجهت اليوم الثلاثاء وباشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي مواقع التسجيل (المشروع الوطني) بأن يقتصر عملها ليومي الاربعاء والخميس على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات". وأضافت، أن "نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الالمانية لاغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشاكل والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية".

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