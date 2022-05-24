تكليف مدير جديد لمديرية مكافحة المتفجرات

2022/05/24 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تكليف اللواء كمال كاظم خابط بمهام مديرية مكافحة المتفجرات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "جرى تكليف اللواء الحقوقي كمال كاظم خابط بادارة مهام مديرية مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية".

وأضاف ان "تكليف خابط جاء بدلا عن اللواء احمد عبد الغفور".

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