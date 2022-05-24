توجيه جديد من مديرية المرور العامة

2022/05/24 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، توجيها جديدا بشأن اللوحات المرورية والسنويات المنجزة.

وقال مديرية المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجهت مديرية المرور العامة وبأشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي مواقع التسجيل (المشروع الوطني) بان يقتصر عملها ليومي الاربعاء والخميس على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات".

وعزت المرور الامر الى ان "نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الالمانية لأغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشاكل والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية".

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