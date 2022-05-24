الصدر يتبرأ من 10 أشخاص

2022/05/24 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أنه تبرأ من 10 اشخاص.

وقال وزير الصدر، صالح العراقي، في بيان تلقته (باداد اليوم) إن "الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمُجاهـدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ".

وتابع: "أجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون"

وبين أنه "ينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".

اسماء ألوجبة الأولى:

1-مازن المازني - محافظة البصرة

2-علي جبار شويليه - محافظة بابل

3-أنمار الهاشمي - محافظة البصرة

4-مشتاق حلحيل - محافظة ديالى

5-علي شمخي - محافظة واسط

6-علي غانم الساعدي - محافظة ميسان

7-علي قاسم - محافظة واسط

8-باسم عبد مطير - محافظة الناصرية

9-علاء مزهر - محافظة بغداد

10-حيدر جوري - محافظة كربلاء

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