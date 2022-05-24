2022/05/24 | 17:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء.. الصدر يتبرأ من 10 أشخاص ويحيلهم للجهات المختصة.. هذا ما فعلوه! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/24 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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