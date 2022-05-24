2022/05/24 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / علق النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء عضويته بسبب التزوير.وكتب الجبوري في تدوينة على منصة “تويتر” تابعتها ايرث نيوز، أن “المحكمة الاتحادية نشرت اليوم حيثيات قرارها وان اي منصف سيلحظ ان القرار بني على استنتاج وليس على قرائن”.واضاف “للعدالة اتعهد بوضع ضعف ما استلمته […]

ظهرت المقالة مشعان الجبوري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته بسبب التزوير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته بسبب التزوير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشعان الجبوري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته بسبب التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).