المرور العامة تصدر توجيها لمواقع المشروع الوطني

2022/05/24 | 17:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الألمانية.

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