شاهد بالفيديو.. حصري للتغيير بالأسماء.. هذا ما يجري بين قيادات كردستان في الخفاء!!

2022/05/24 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EqAIEvBRkSc

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