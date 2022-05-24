المنافذ الحدودية: ضبط (6) حاويات متجاوزة للمدة القانونية

2022/05/24 | 17:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من خلال جهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويات عدد (6) مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد.

ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود ثلاثة حاويات تحتوي على مواد (كيميائية خطرة) وحاوية تحتوي على (مواد أولية لصناعة البارستول) وحاويه تحتوي (صفارات إنذار مع الملحقات الخاصة بها) وحاوية تحتوي على (لوحات عدّادات لقياس الهواء والنفط) جميع المواد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة.

وتم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي مع الدوائر ذات العلاقة، لإحالة جميع الحاويات إلى القضاء ومفاتحة إدارة الميناء لرفع الحاوية التي تحتوي على مواد خطره إلى خارج الميناء.

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